Артезианские скважины в Солотче должны быть сданы в эксплуатацию до конца октября

9 августа в Солотче прошло выездное совещание рабочей группы по вопросу развития посёлков, входящих в черту города Рязани. Водоснабжение микрорайона обсудили с участием депутата Рязанской гордумы Елены Волковой, депутата облдумы Татьяны Бариновой, представителей управления ЖКХ администрации города, МП «Водоканал города Рязани» и общественности.

В 2022 году в рамках федеральной программы «Чистая вода» строятся три артезианские скважины и две станции водоподготовки. Установлены генераторы. Глубина скважин, согласно проекту, около 92 метров. Сдать объекты в эксплуатацию должны до конца октября этого года.

Елена Волкова: «Благодаря новым скважинам более двух тысяч рязанцев получат чистую питьевую воду»

Проект позволит обеспечить потребности водоснабжения посёлка и улучшить качество питьевой воды в водопроводных сетях. Рязанский «Водоканал» также планирует построить систему пожаротушения и заменить изношенные участки сети.