Артему Никитину продлили содержание под стражей на три месяца

Советский районный суд города Рязани 22 апреля продлил содержание в СИЗО бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина. Он останется под арестом еще три месяца, до 26 июля включительно.

Прокурор отметил, что в ходе слушания будет раскрыта информация, касающаяся материалов дела, находящихся на начальном этапе расследования. В связи с этим судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Бывшего зампреда регионального правительства подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Никитин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере более 17 млн рублей. В обмен он способствовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок и оказывая иное содействие. Это давало возможность бизнесмену выигрывать аукционы без конкуренции.

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Ранее Артём Никитин дал признательные показания в инкриминируемых ему преступлениях. Однако выбраться на волю ему это не помогло.