Четверг, 28 ноября, 2024
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Артемий Лебедев рассказал, как принял полицейского за телефонного мошенника

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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал в эфире своего шоу в VK, как принял полицейского за телефонного мошенника.

Однажды ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции. Блогер сразу же положил трубку.

«Я не разговариваю с телефонными мошенниками. Потому что государственные всякие люди не звонят по телефону», — отметил Лебедев.

Вскоре ему позвонил тот же мужчина с другого номера. Дизайнер поступил так же, как и в прошлый раз, а также заблокировал оба номера. Позднее неизвестный написал ему в WhatsApp с просьбой выйти на связь. Лебедев добавил собеседника в черный список.

Через пару дней к блогеру подошел на улице полицейский, показал ему удостоверение и спросил, почему он «убегает от полиции».

Дизайнер добавил, что звонок от сотрудников полиции и других ведомств крайне сложно отличить от звонка мошенника. Он призвал дополнительно сообщать о звонке, например, через портал «Госуслуги».

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