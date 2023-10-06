Артемий Лебедев лично попросил прощения у Кадырова

Дизайнер Артемий Лебедев во время личной встречи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым попросил прощения и извинился.

— Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях, — написал Лебедев в телеграм-канале.

В Чечню Лебедев приехал, чтобы получить диплом за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план города Грозный. По словам дизайнера, над проектом полгода трудились 50 сотрудников его студии.

Артемий пишет, что общался с Кадыровым с глазу на глаз 5 минут. Он сетует, что помощники показывают президенту Чечни материалы, на которые можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться.

— А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно, — пишет Лебедев.