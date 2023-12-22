Артем Никитин провел лекцию-экскурсию для молодежи по Торговому городку

Зампред Артем Никитин провел для молодежи лекцию-экскурсию по обновленному Торговому городку. Она состоялась в рамках федерального Просветительского марафона российского общества «Знание».
Никитин рассказал об истории возрождения Торгового городка, который в этом году получил вторую жизнь и вошел в 13-километровый пешеходный маршрут Рязани. В рязанской ВДНХ воссоздали 23 павильона с музеями, мастерскими, кафе и ресторанами. На территории городка вновь заработал фонтан.
Экскурсия по Торговому городку приурочена ко Дню региона, который пройдет 12 января в рамках Международной выставки-форума «Россия» на площадке ВДНХ.