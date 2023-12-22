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Артем Никитин провел лекцию-экскурсию для молодежи по Торговому городку

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Фото: правительство Рязанской области
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Зампред Артем Никитин провел для молодежи лекцию-экскурсию по обновленному Торговому городку. Она состоялась в рамках федерального Просветительского марафона российского общества «Знание».

Никитин рассказал об истории возрождения Торгового городка, который в этом году получил вторую жизнь и вошел в 13-километровый пешеходный маршрут Рязани. В рязанской ВДНХ воссоздали 23 павильона с музеями, мастерскими, кафе и ресторанами. На территории городка вновь заработал фонтан. 

За счет сплоченной работы всех резидентов, инвесторов и органов власти мы достаточно быстро смогли выйти на финишную прямую с созданием современного городского пространства, которое стало популярным и узнаваемым даже за пределами региона. Работу на стройплощадке предварило кропотливое изучение в Госархиве и в музее-заповеднике «Рязанский кремль» всех документальных материалов, чтобы восстановить Торговый городок в максимально подлинном виде,

— цитирует зампреда пресс-служба правительства.

Экскурсия по Торговому городку приурочена ко Дню региона, который пройдет 12 января в рамках Международной выставки-форума «Россия» на площадке ВДНХ.

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