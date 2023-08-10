Четверг, 10 августа, 2023
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Артем Бранов вручил награды работникам строительной отрасли

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Фото: правительство Рязанской области

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов поздравил сотрудников строительной отрасли с профессиональным праздником. 

На торжественной церемонии отличившимся сотрудникам отрасли были вручены награды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, памятные знаки и почетные грамоты и благодарности губернатора. 

Артем Бранов отметил, что на протяжении нескольких лет Рязанская область лидирует по показателю обеспеченности населения жильем в среднем на одного жителя. Кроме этого, по словам вице-губернатора, региональное строительство использует новые отечественные технологии и материалы, большинство из которых производится на территории области, тем самым укрепляя сырьевой и технологический суверенитет страны. 

Строительная отрасль – стратегически важная составляющая экономики. От того, как она работает, во многом зависит развитие региона и уровень жизни людей. Сегодня мы совместно решаем целый комплекс важнейших государственных задач,

– передает слова Артема Бранова пресс-служба правительства.
Артем Бранов вручил награды работникам строительной отрасли
Артем Бранов вручил награды работникам строительной отрасли
Артем Бранов вручил награды работникам строительной отрасли

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