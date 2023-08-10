Артем Бранов вручил награды работникам строительной отрасли

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов поздравил сотрудников строительной отрасли с профессиональным праздником.

На торжественной церемонии отличившимся сотрудникам отрасли были вручены награды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, памятные знаки и почетные грамоты и благодарности губернатора.

Артем Бранов отметил, что на протяжении нескольких лет Рязанская область лидирует по показателю обеспеченности населения жильем в среднем на одного жителя. Кроме этого, по словам вице-губернатора, региональное строительство использует новые отечественные технологии и материалы, большинство из которых производится на территории области, тем самым укрепляя сырьевой и технологический суверенитет страны.