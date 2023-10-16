Вице-губернатор Артем Бранов оценил предварительные итоги дорожно-строительного сезона в Рязанской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в регионе уже построено и отремонтировано более 30 объектов, сообщает правительство Рязанской области. Еще на 57 объектах работы пройдут до конца года.

Так, завешается реконструкция Северной окружной дороги, ремонт которой начался летом 2022 года. Отремонтированы дороги в моногороде Елатьма, в Рыбном, а также участок трассы «Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское», входящий в опорную сеть дорог страны.

Артем Бранов поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником:

Рязанские дорожники доказывают делом, что умеют работать и строить современные объекты, обеспечивая надежность, качество и безопасность транспортного сообщения, что напрямую способствует развитию региона в целом.

Вице-губернатор отметил, что рязанские дорожники даже в профессиональный праздник не прекращали работу и в ночь на 16 октября смонтировали надземный пешеходный переход в районе Борковского карьера.