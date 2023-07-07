Артем Бранов и Аркадий Фомин посетили Шиловский район

7 июля вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов и председатель областной Думы Аркадий Фомин посетили с рабочей поездкой Шиловский район.



О поездке сообщает пресс-служба правительства. В ходе визита вице-губернатор проверил ход работ по благоустройству общественных территорий в районом поселке Лесной. Там в детском парке по программе формирования комфортной городской среды будет сделано новое покрытие на детских и спортивных площадках и обновлены пешеходные дорожки. Также в рамках программы поддержки местных инициатив проходит благоустройство территории Лесновской средней общеобразовательной школы.



Кроме этого Артем Бранов встретился с активистами муниципального образования, руководством администрации Шиловского района и Лесновского городского поселения. Среди многих вопросов руководители обсудили возможное строительство нового детского сада.