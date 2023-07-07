7 июля вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов и председатель областной Думы Аркадий Фомин посетили с рабочей поездкой Шиловский район.
О поездке сообщает пресс-служба правительства. В ходе визита вице-губернатор проверил ход работ по благоустройству общественных территорий в районом поселке Лесной. Там в детском парке по программе формирования комфортной городской среды будет сделано новое покрытие на детских и спортивных площадках и обновлены пешеходные дорожки. Также в рамках программы поддержки местных инициатив проходит благоустройство территории Лесновской средней общеобразовательной школы.
Кроме этого Артем Бранов встретился с активистами муниципального образования, руководством администрации Шиловского района и Лесновского городского поселения. Среди многих вопросов руководители обсудили возможное строительство нового детского сада.
Артем Бранов и Аркадий Фомин посетили Шиловский район
7 июля вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов и председатель областной Думы Аркадий Фомин посетили с рабочей поездкой Шиловский район.
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