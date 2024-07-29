Артем Бранов анонсировал начало четвертого этапа благоустройства Лыбедского бульвара

В Рязани завершился третий этап масштабной реконструкции Лыбедского бульвара, и вскоре начнется четвертый. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас на Лыбедском бульваре открыли обновлённый участок от гостиницы «Старый город» до стадиона. Построили парк экстремальных видов спорта, велосипедные и пешеходные дорожки, провели реконструкцию зон для отдыха и занятий спортом, благоустроили территорию в районе улицы Горького.

Бранов отметил, что эти работы завершили на два месяца раньше срока по контракту, что позволит рязанцам уже этим летом пользоваться площадкой в полном объёме.

На четвертом этапе благоустройство коснется территории от цирка до Кремлёвского вала.

«По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова выстраиваем черты будущего маршрута «Рязань пешеходная». Все его элементы будут связаны между собой в единое комфортное пространство, где каждый найдёт место для отдыха», — пишет Артем Бранов.