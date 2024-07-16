«Арт Кварталы» от «Мармакс» стал призером премии RealEstatePropertyAwards

Жилой комплекс «Арт Кварталы» от девелоперской компании «Мармакс» вышел в финал премии RealEstatePropertyAwards 2024, попав в тройку лидеров в номинации «Архитектура жилых комплексов: бизнес-класс». Комплекс был высоко оценен сразу по нескольким критериям: местоположение и безопасность, архитектурные, дизайнерские и проектные решения, придомовая территория и благоустройство, а также общая концепция.

«Такой результат, по версии отраслевой премии международного масштаба, — очень значимая и высокая оценка для нас. На одном пьедестале с нашим комплексом находятся проекты из Москвы и Санкт-Петербурга, что еще раз подчеркивает успех и уровень нашей концепции, мотивируя нас продолжать двигаться вперед, создавая уникальный и наполненный смыслом продукт и преображая город для его жителей и гостей», — комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс».

Новый комплекс бизнес-класса «Арт Кварталы» находится в нескольких минутах от площади Театральной на улице Есенина. В проекте представлено два формата домов – урбан-виллы с террасами и открытыми балконами, а также высокие дома с монументальным фронтом застройки и акцентными общественными площадями снаружи, которые станут доминантой квартала. Особенностью квартала станет концепция mixed-use, которая объединит в себе сразу несколько разных пространств. На первых этажах откроются офисы, супермаркеты, брендовые магазины, фитнес-центр, рестораны и культурные пространства. В комплексе также появится соседский центр, где резиденты смогут пообщаться и интересно провести время, организовать праздник, поиграть в игровой зоне или спокойно поработать в зоне коворкинга.

RealEstatePropertyAwards — российский этап международной премии в области недвижимости, главная цель которой — выявление лидеров рынка в каждом из его сегментов, а также повышение качества и уровня развития проектов.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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