Арт-фестиваль «Константиновское детство» пройдет 5 октября в музее-заповеднике Сергея Есенина

5 октября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится арт-фестиваль «Константиновское детство», который пройдёт в рамках Всероссийского есенинского праздника поэзии. Фестиваль организован в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Всероссийский есенинский праздник поэзии организован Правительством Рязанской области, Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и АНО «Центр современной культуры».

5 октября на арт-фестивале «Константиновское детство» посетителей ждут старинные русские аттракционы и игры, ярмарка с изделиями рязанских мастеров, включая оригинальную парфюмерию, одежду, посуду и продукцию с есенинской тематикой. Также состоится фестиваль русской кухни «Есенин Есть», выступят детские коллективы, в том числе детский сводный духовой оркестр города Рязани. Театр «Забава» представит программы «Кот, петух и лиса» и «Сказ о защитниках Земли Рязанской» с интерактивной программой для юных зрителей. Для взрослых и детей будут организованы разнообразные художественные мастер-классы от мастеров изобразительного искусства.

Возрастное ограничение 0+.

Напомним, 4 и 5 октября в Рязани и в Государственном музее-заповеднике в Константинове состоится масштабное празднование 130-летия со дня рождения Сергея Есенина.

Материалы, где можно найти самую полную и подробную информацию о мероприятиях в честь юбилея поэта:

130-летие со дня рождения Есенина отметят не только в Константинове, но и в Рязани. Афиша праздничных мероприятий

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника