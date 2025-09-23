Рязанский театр драмы представил нового главного режиссёра — им стал Арсений Кудря. Об этом сообщает официальная страница театра ВКонтакте.

Арсений Кудря связан с театром уже 20 лет, и значительная часть его творческой деятельности прошла именно в Рязани. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств и Высшую школу деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна».

За годы работы Кудря зарекомендовал себя как режиссер, чьи спектакли отличаются «глубиной замысла, художественной выразительностью и высоким профессионализмом». В репертуаре Рязанского театра драмы есть несколько его постановок.

В театре поздравили Арсения Кудрю с назначением, выразив уверенность, что впереди их ждут «новые свершения, масштабные проекты и премьеры».