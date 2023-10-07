Армию Израиля перевели в состояние боевой готовности

После проникновения боевиков с территории сектора Газа в приграничные районы, армия Израиля переведена в состояние боевой готовности, сообщает РИА Новости.
Утром 7 октября со стороны анклава территория Израиля подверглась массированной ракетной атаке.
ВС Израиля требуют от гражданских в южных и центральных районах находиться рядом с убежищами, в районе сектора Газа гражданские лица должны проследовать в убежища.
В ближайшее время начальник Генштаба по итогам оценки ситуации предложит план дальнейших действий.