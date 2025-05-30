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Новости России

Армия России начала использовать боевые лазеры в зоне СВО

Алексей Самохин
Фото: @t.me/milinfolive
Новости России

Армия России начала использовать боевые лазеры в зоне СВО

Алексей Самохин

Российская армия начала применение боевых лазеров в зоне проведения специальной военной операции. 

Первые кадры работы боевого лазера мобильной группы ПВО из состава ОСпН «Кочевник» показал телеграм-канал «Военный осведомитель»

Боевые лазеры используются для уничтожения вражеских беспилотников. Этот процесс показан на видео. 

Боец управляет установкой, сидя в защищённой кабине.

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