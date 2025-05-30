Армия России начала использовать боевые лазеры в зоне СВО

Российская армия начала применение боевых лазеров в зоне проведения специальной военной операции.
Первые кадры работы боевого лазера мобильной группы ПВО из состава ОСпН «Кочевник» показал телеграм-канал «Военный осведомитель».
Боевые лазеры используются для уничтожения вражеских беспилотников. Этот процесс показан на видео.
Боец управляет установкой, сидя в защищённой кабине.
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