Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Алексей Самохин
Минувшей ночью российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 16 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны, всего было сбито порядка 250 дронов. В то же время, в ряде областей зафиксированы возгорания, и есть сообщения о пусках вражеских ракет по приграничью. Об этом пишет «Царьград»

Крым подвергся одной из самых интенсивных атак. По данным эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, над Крымом и акваторией Черного моря было сбито 102 дрона (40 над полуостровом и 62 над морем). К сожалению, в Крыму зафиксированы возгорания.

В районе Дзержинска и Нижнего Новгорода прогремели взрывы. Губернатор Ивановской области сообщил, что было сбито 20 дронов, которые пытались прорваться к промышленным предприятиям. В результате пострадал один человек, а также были повреждены крыши нескольких частных домов и одна заправка. Ущерба промышленным предприятиям не допущено.

Атаки были отражены и над приграничными Белгородской и Брянской областями. Поздним вечером 5 октября сообщалось об ударе врага по ТЭЦ в Клинцах. 

Также четыре беспилотника самолётного типа сбили над Рязанской областью. 

«Ответ оказался мгновенным»

Вслед за атакой по российским регионам последовал незамедлительный ответ. Мониторинговый ресурс «Хроники Гераней» сообщил о массированных ударах ВКС и ракетных войск по целям на территории Украины в течение дня и ночи. Харьков и Одесса подверглись особенно сильным ударам, их практически «сровняли с землёй».

Основные цели включали места пусков ракет и БПЛА, объекты энергетики (после чего начался блэкаут), а также места дислокации боевиков, в том числе иностранных, ответственных за удары с помощью HIMARS.

Удары наносились по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также по Татарбунарам и Новым Белярам Одесской области, Кривому Рогу, Чернигову, Василькову/Калиновке и Фастову Киевской области и Черкасской области.

Предварительно, также уничтожены пусковые установки ЗРК Patriot.

Ветеран «Вагнера», автор канала Condottiero, прокомментировал ситуацию, заявив, что «красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт». Он отметил, что терпение «превращается в ресурс, который подходит к концу», и предупредил, что дальше последуют «только действия», которые западные «партнёры» не смогут исправить.

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

В Оке под Рязанью утонула «Нива», водитель погиб 

О смерти человека сообщили волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, принимавшие участие в извлечении транспорта из воды.

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

В Скопине грузовик после столкновения с легковушкой сбил пешехода и врезался в здание

В городе Скопине Рязанской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств и пешехода.

Наставники программы «ГЕРОИ62» приступили к работе со стажерами

Участники второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» приступили к этапу стажировок под руководством своих наставников.

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Рязанской области

Процессуальная проверка: назначены экспертизы после смертельного пожара в Рязанской области

7info разыгрывает билеты на полуфинал КВН

Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

«Мобилизованного» на Украине кота Степу вернули хозяйке

Домашнего кота Степу, которого забрали сотрудники территориального центра комплектования...

«112»: в Москве госпитализировали экстрасенса Кашпировского

В одну из больниц Москвы доставили экстрасенса Анатолия Кашпировского,...

Юрист объяснил, когда на работе можно пользоваться соцсетями, а когда за это увольняют 

По словам эксперта, трудовое законодательство обязывает сотрудников добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности.

В Рязани спасатели помогли женщине, упавшей в подвал 

Инцидент случился 2 октября. Спасателей попросили поднять женщину, упавшую в подвальное помещение цокольного этажа, и передать бригаде скорой помощи.

Арестович* заявил о готовности передать России Крым и новые регионы

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил...

В Рязани автомобиль провалился под землю — соцсети 

По данным источника, инцидент произощёл на улице Великанова. В яме оказалась «Нива». На месте происшествия замечены спасатели. 

Арестович* раскрыл, кто сорвал встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сорвал занимавший на...