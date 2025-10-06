Минувшей ночью российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 16 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны, всего было сбито порядка 250 дронов. В то же время, в ряде областей зафиксированы возгорания, и есть сообщения о пусках вражеских ракет по приграничью. Об этом пишет «Царьград».

Крым подвергся одной из самых интенсивных атак. По данным эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, над Крымом и акваторией Черного моря было сбито 102 дрона (40 над полуостровом и 62 над морем). К сожалению, в Крыму зафиксированы возгорания.

В районе Дзержинска и Нижнего Новгорода прогремели взрывы. Губернатор Ивановской области сообщил, что было сбито 20 дронов, которые пытались прорваться к промышленным предприятиям. В результате пострадал один человек, а также были повреждены крыши нескольких частных домов и одна заправка. Ущерба промышленным предприятиям не допущено.

Атаки были отражены и над приграничными Белгородской и Брянской областями. Поздним вечером 5 октября сообщалось об ударе врага по ТЭЦ в Клинцах.

Также четыре беспилотника самолётного типа сбили над Рязанской областью.

«Ответ оказался мгновенным»

Вслед за атакой по российским регионам последовал незамедлительный ответ. Мониторинговый ресурс «Хроники Гераней» сообщил о массированных ударах ВКС и ракетных войск по целям на территории Украины в течение дня и ночи. Харьков и Одесса подверглись особенно сильным ударам, их практически «сровняли с землёй».

Основные цели включали места пусков ракет и БПЛА, объекты энергетики (после чего начался блэкаут), а также места дислокации боевиков, в том числе иностранных, ответственных за удары с помощью HIMARS.

Удары наносились по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также по Татарбунарам и Новым Белярам Одесской области, Кривому Рогу, Чернигову, Василькову/Калиновке и Фастову Киевской области и Черкасской области.

Предварительно, также уничтожены пусковые установки ЗРК Patriot.

Ветеран «Вагнера», автор канала Condottiero, прокомментировал ситуацию, заявив, что «красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт». Он отметил, что терпение «превращается в ресурс, который подходит к концу», и предупредил, что дальше последуют «только действия», которые западные «партнёры» не смогут исправить.