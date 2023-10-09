Понедельник, 9 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Армения пока не предпринимала шагов по выходу из ОДКБ

7info

Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представители республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации, сообщают «Известия», ссылаясь на осведомленные источники.

«Относительно кандидатуры — на данный момент официально она в ОДКБ не внесена. При этом, насколько мне известно, какие-то кандидатуры уже обсуждались, но официального предложения от армянской стороны еще нет. В настоящее время мы исходим из того, что она в установленном порядке будет представлена», — рассказал один из собеседников «Известий».

По словам другого источника, Ереван не совершал действий, направленных на приостановку или выход из ОДКБ.

«Сейчас можно говорить только о том, что никаких процедур, которые можно считать связанными с ограничениями участия армянской стороны в организации, не наблюдается», — сказал он.

5 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова, он получил новое назначение на должности посла в Нидерландах и постпреда страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект Декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Никола Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позже, в мае 2023 года, армянский лидер допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об имеющийся у российской стороны информации о предпринимаемых в Брюсселе и Вашингтоне действиях с целью убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах