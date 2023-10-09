Армения пока не предпринимала шагов по выходу из ОДКБ

Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представители республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации, сообщают «Известия», ссылаясь на осведомленные источники.



«Относительно кандидатуры — на данный момент официально она в ОДКБ не внесена. При этом, насколько мне известно, какие-то кандидатуры уже обсуждались, но официального предложения от армянской стороны еще нет. В настоящее время мы исходим из того, что она в установленном порядке будет представлена», — рассказал один из собеседников «Известий».



По словам другого источника, Ереван не совершал действий, направленных на приостановку или выход из ОДКБ.



«Сейчас можно говорить только о том, что никаких процедур, которые можно считать связанными с ограничениями участия армянской стороны в организации, не наблюдается», — сказал он.



5 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова, он получил новое назначение на должности посла в Нидерландах и постпреда страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект Декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Никола Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.



Позже, в мае 2023 года, армянский лидер допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об имеющийся у российской стороны информации о предпринимаемых в Брюсселе и Вашингтоне действиях с целью убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

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