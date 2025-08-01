Аркадий Фомин встретился с участником кадровой программы «Герои62» Константином Пановым

В пятницу, 1 августа, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провёл встречу с участником региональной кадровой программы «Герои62» Константином Пановым. В ходе встречи были подведены промежуточные итоги его стажировки в законодательном собрании.

– За прошедшее время Константин познакомился с работой Рязанской областной Думы изнутри: изучил деятельность аппарата, принял участие в заседаниях всех комитетов и пленарных заседаниях, увидел, как разрабатываются и обсуждаются законопроекты, – отметил Аркадий Фомин. – Но деятельность парламентария – это не только работа в кабинете и законотворчество. Вместе мы выезжали в районы, встречались с жителями, семьями участников СВО, контролировали ход ремонта и строительства социальных объектов. Константин проявил инициативу и серьёзный подход к стажировке. Рад, что нам удалось выстроить содержательное сотрудничество. Рассчитываю, что во втором этапе продолжим работу вместе.

Спикер регионального парламента также напомнил, что проект «Герои62» предоставляет участникам и ветеранам специальной военной операции возможность пройти профессиональную подготовку для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления.

Каждому участнику программы назначается персональный наставник. Обучение по различным направлениям организовано совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования и ведущими вузами региона.