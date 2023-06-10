В субботу, 10 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам. Первый документ рязанцы получили в Штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России» в рамках акции «Мы — граждане России». Модератором выступила руководитель штаба, депутат областной Думы Елена Синица.
Аркадий Фомин на странице ВКонтакте рассказал, что паспорта вручались в преддверии праздника.
После неофициальной части участники мероприятия пообщались в неформальной обстановке. Школьники поделились с председателем регионального парламента своими планами и идеями, задали вопросы.
Общением Фомин остался доволен. ⠀
В Рязанской области, по традиции, первые паспорта лучшим школьникам вручают в торжественной обстановке, стараясь сделать так, чтобы этот день запомнился надолго.