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Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам

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Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам

В субботу, 10 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам. Первый документ рязанцы получили в Штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России» в рамках акции «Мы — граждане России». Модератором выступила руководитель штаба, депутат областной Думы Елена Синица.

Аркадий Фомин на странице ВКонтакте рассказал, что паспорта вручались в преддверии праздника.

— Первый в своей жизни документ ребята получили накануне Дня России, — написал председатель облдумы. — Все они талантливы, добились успехов в учебе, участвуют в общественной жизни и социальных акциях. Этим они уже доказали, что готовы к созидательному труду, ответственности за свои поступки и за свою Родину.

После неофициальной части участники мероприятия пообщались в неформальной обстановке. Школьники поделились с председателем регионального парламента своими планами и идеями, задали вопросы.

Общением Фомин остался доволен. ⠀

— Было очень приятно пообщаться с неравнодушной молодежью. Наши ребята лучшие! Уверен, они обязательно найдут свое место в жизни и добьются успеха. Желаю всем им оставаться такими же активными, новых побед! — написал он.

В Рязанской области, по традиции, первые паспорта лучшим школьникам вручают в торжественной обстановке, стараясь сделать так, чтобы этот день запомнился надолго.

Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам
Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам
Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам
Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам
Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам
Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам

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