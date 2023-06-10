В субботу, 10 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил паспорта рязанским школьникам. Первый документ рязанцы получили в Штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России» в рамках акции «Мы — граждане России». Модератором выступила руководитель штаба, депутат областной Думы Елена Синица.

Аркадий Фомин на странице ВКонтакте рассказал, что паспорта вручались в преддверии праздника.

— Первый в своей жизни документ ребята получили накануне Дня России, — написал председатель облдумы. — Все они талантливы, добились успехов в учебе, участвуют в общественной жизни и социальных акциях. Этим они уже доказали, что готовы к созидательному труду, ответственности за свои поступки и за свою Родину.

После неофициальной части участники мероприятия пообщались в неформальной обстановке. Школьники поделились с председателем регионального парламента своими планами и идеями, задали вопросы.

Общением Фомин остался доволен. ⠀

— Было очень приятно пообщаться с неравнодушной молодежью. Наши ребята лучшие! Уверен, они обязательно найдут свое место в жизни и добьются успеха. Желаю всем им оставаться такими же активными, новых побед! — написал он.

В Рязанской области, по традиции, первые паспорта лучшим школьникам вручают в торжественной обстановке, стараясь сделать так, чтобы этот день запомнился надолго.