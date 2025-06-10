Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»

В преддверии Дня России в Рязанской областной Думе состоялось вручение наград общественного признания «Отец солдата». Инициатором учреждения соответствующей медали выступило Всероссийское общественное движение «Отцы России». Она вручается отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчинам, которые сражаются на фронте плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми.

– 12 июня 35 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете. Сегодня российские военнослужащие отстаивают безопасность нашей Родины, без которой не может быть свободной, суверенной страны. От лица всех депутатов хочу выразить благодарность всем родителям, которые вырастили и воспитали настоящих сынов Отечества, которые встали на защиту Родины и с честью исполнили свой воинский долг. Благодаря таким мужчинам, как ваши сыновья, Россия обязательно выстоит и победит! Наша общая задача – крепить наш фронт, оказывать поддержку нашим воинам и их семьям. Мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу реальную помощь, – подчеркнул председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, обращаясь к родственникам участников специальной военной операции.