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Общество

Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»

Анастасия Мериакри

В преддверии Дня России в Рязанской областной Думе состоялось вручение наград общественного признания «Отец солдата». Инициатором учреждения соответствующей медали выступило Всероссийское общественное движение «Отцы России». Она вручается отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчинам, которые сражаются на фронте плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми.

– 12 июня 35 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете. Сегодня российские военнослужащие отстаивают безопасность нашей Родины, без которой не может быть свободной, суверенной страны. От лица всех депутатов хочу выразить благодарность всем родителям, которые вырастили и воспитали настоящих сынов Отечества, которые встали на защиту Родины и с честью исполнили свой воинский долг. Благодаря таким мужчинам, как ваши сыновья, Россия обязательно выстоит и победит! Наша общая задача – крепить наш фронт, оказывать поддержку нашим воинам и их семьям. Мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу реальную помощь, – подчеркнул председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, обращаясь к родственникам участников специальной военной операции.

Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»
Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»
Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»
Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»
Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»
Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»

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