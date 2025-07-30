Аркадий Фомин: Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 29 июля, в рамках депутатского контроля совместно с представителями общественности проинспектировал ход работ по благоустройству второго этапа набережной в Шилове. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

– Это место уже стало точкой притяжения для жителей: здесь гуляют семьями, встречаются с друзьями. Сейчас формируется единое пешеходное пространство с удобными дорожками, смотровой площадкой и освещением. Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование, – подчеркнул Аркадий Фомин.– Предложил администрации района рассмотреть возможность включения этой территории в региональные программы по развитию водного туризма. Если получится, это даст набережной новый импульс: станет возможна расчистка затона и обустройство подходов к пирсу.

Благоустройство набережной и Нерского парка в Шилове начали в 2018 году. Этот объект выбрало большинство жителей муниципалитета.

В настоящее время в Шиловском районе продолжается голосование за благоустройство территорий на 2026 год. Среди объектов для голосования — пешеходная зона от Нерского парка до набережной.