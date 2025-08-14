Аркадий Фомин: В Пителинском округе живут гостеприимные, отзывчивые, активные люди

В Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова продолжается реализация проекта «День муниципалитета», направленного на развитие идеологии культуры малой Родины и популяризацию достижений региона. В четверг, 14 августа, в Рязани свою презентацию представила делегация Пителинского округа.
Участников мероприятия приветствовал председатель областной Думы Аркадий Фомин:
Для рязанцев и гостей города была организована выставка, рассказывающая об успехах мунципалитета, выдающихся земляках, об особенностях культуры и традициях, передаваемых из поколения в поколение. Собравшиеся смогли принять участие в различных мастер-классах, а также попробовать блюда местной кухни. В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей Пителинского округа, сообщает пресс-служба областной Думы.