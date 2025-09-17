Аркадий Фомин стал кандидатом на пост председателем Рязанской областной Думы восьмого созыва

Кандидатом на должность председателя Рязанской областной Думы восьмого созыва от «Единой России» единогласно избран Аркадий Фомин. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

— Рассмотрение проходило в формате тайного голосования на альтернативной основе. По его итогам Аркадий Фомин был избран единогласно. Аркадий Фомин обладает значительным опытом парламентской работы: он трижды возглавлял Рязанскую областную Думу, — говорится в сообщении.

Теперь кандидатуру должен согласовать Генсовет ЕР, после чего пройдут выборы председателя во время заседания облдумы.

Кандидатура Александра Шевырева предложена в качестве руководителя фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе. Решение было также принято во время сегодняшнего заседания президиума политсовета регионального отделения партии.