В регионе завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва. По их итогам будет сформирован депутатский корпус законодательного собрания – всего 40 парламентариев: 20 – по единому округу и 20 – по одномандатным округам. Срок полномочий областной Думы – 5 лет.

По предварительным данным, по единому округу 5%-ный барьер преодолели три политические партии: «Единая Россия» – 72,85%, ЛДПР – 7,96%, КПРФ – 6,39%. В соответствии с законодательством каждое избирательное объединение получит определенное количество мандатов пропорционально набранным голосам. Явка избирателей составила 45,43% – рекорд для выборов депутатов законодательного собрания за последние 15 лет.

Председатель Рязанской областной Думы VII созыва Аркадий Фомин отметил, что активность рязанцев говорит о большой заинтересованности жителей региона в развитии родного края.

– Подавляющее большинство пришедших на избирательные участки поддержали курс Президента России Владимира Путина и нашего губернатора Павла Малкова, – подчеркнул, комментируя предварительные итоги голосования, Аркадий Фомин. – Рязанцы выбрали программу реальных дел, которую мы сформировали вместе с жителями. В ней – приоритеты, которые определили люди. В ближайшие дни будет сформирован депутатский корпус регионального законодательного собрания нового созыва. Всем вместе нам предстоит сложная и вместе с тем интересная работа. Уверен, работая в единой команде, мы выполним все наказы избирателей.