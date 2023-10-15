Аркадий Фомин рассказал о мерах поддержки участников СВО

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин опубликовал пост ВКонтакте, в котором рассказал о мерах поддержки участников СВО.

«Сегодня хочу рассказать о своем земляке — учителе дополнительного образования Мосоловской школы. В Год педагога и наставника он подал своим ученикам прекрасный пример мужества — пошел защищать Родину, несмотря на на уже солидный возраст. Никому не говоря, он пришел в пункт отбора, а за день до отъезда удивил всех, объявив о том, что подписал контракт на военную службу. Оправиться в зону СВО — его личное решение, сам он рассказал, что просто не мог в такое время оставаться дома.

Чтобы поддержать тех, кто отправляется служить по контракту, и семьи, которые ждут бойцов дома, сейчас предусмотрен целый комплекс гарантий и льгот. Контрактники получают единовременную выплату в 195 тыс. рублей, те, кто находится в зоне СВО, — денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью. Им положены льготы при устройстве детей в детский сад, школу, возможность взять военную ипотеку, получать бесплатное медобслуживание в военных медицинских учреждениях и другие.

Подробно об условиях можно узнать в военкомате по месту жительства или в областном пункте отбора. Адреса — два: Рязань, улица Каширина, 1 и улица Фрунзе, 27. Получить дополнительную информацию можно по телефону (4912) 25-96-99».