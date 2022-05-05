Аркадий Фомин провёл «Урок мужества» для учащихся Лесновской школы

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в учебных заведениях региона проходят «Уроки мужества». Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с учащимися 10 класса Лесновской школы Шиловского района.

- Реклама -

Глава регионального парламента напомнил старшеклассникам о важности сохранения исторической памяти, о той огромной роли, которую сыграла наша страна в победе над фашизмом, о недопустимости дискредитации итогов войны и искажения фактов о событиях настоящего времени.

– Вы, конечно, следите за тем, что сейчас происходит совсем рядом с нами, на Украине. Прошу вас, ясно смотрите на мир, учите и знайте историю, формируйте свое мнение на основе проверенных источников, опираясь на достоверные факты и документы. Сегодня Россия защищает людей, отстаивает мир, справедливость и свою безопасность, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Школьники задали интересующие их вопросы, вспомнили основные вехи Великой Отечественной войны. Председатель областной Думы поблагодарил ребят за участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, внимание к ветеранам и помощь в благоустройстве обелисков, памятных мест.