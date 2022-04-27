Аркадий Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей РФ

Накануне Дня российского парламентаризма в Санкт-Петербурге стартовали мероприятия в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. 26 апреля состоялось заседание комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Его провел председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

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В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти РФ, совершенствование законодательного регулирования в сфере создания и развития городских агломераций, а также реализация в регионах инициативных проектов.

Заключение по проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятому в первом чтении нижней палатой парламента РФ, представил заместитель председателя комиссии, председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он предложил законодательным органам субъектов проанализировать данное заключение на предмет возможной реализации содержащихся в них замечаний и предложений.

Позитивным опытом Кемеровской области в части создания городских агломераций с членами комиссии поделился председатель Законодательного Собрания Кузбасса Алексей Зеленин. При этом он отметил необходимость принятия соответствующего федерального закона, определяющего понятия городской агломерации, критерии ее формирования, полномочия органов власти. По мнению парламентария, это позволит создать благоприятные условия для консолидации ресурсов в целях реализации крупных инфраструктурных проектов, строительства и эксплуатации новых социально-культурных и бытовых объектов, привлечения дополнительных инвестиций.

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Вопрос о нормативном регулировании и практической реализации на территориях субъектов инициативных проектов детально проработала Белгородская областная Дума. По результатам проведенного анализа было предложено рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, максимально упростив процедуру выдвижения проектов.

Председатель комиссии, глава регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что большинство субъектов активно внедряют данную практику непосредственного участия жителей в решении приоритетных для муниципалитетов вопросов.

– В пятидесяти регионах предусмотрено выделение средств на реализацию инициативных проектов. В Рязанской области успешно работает программа поддержки местных инициатив. Когда она стартовала в 2017 году, финансирование составляло всего 10 млн рублей. Видя, какой отклик она получила у людей, депутаты областной Думы ежегодно выходили с инициативой увеличения бюджетных средств, и губернатор Николай Любимов постоянно поддерживал наше предложение. В итоге в этом году финансирование программы составляет уже 277 млн рублей, это на 100 млн больше, чем в прошлом году. Есть все основания утверждать, что данный механизм будет развиваться и далее, помогая делать жизнь граждан более комфортной, – добавил парламентарий.

Члены комиссии приняли решение поддержать озвученные в рамках заседания инициативы.