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Власть и политика

Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году

Анастасия Мериакри

Глава регионального парламента Аркадий Фомин во вторник, 29 июля, проконтролировал подготовку к новому учебному году двух школ Шиловского района. 

– Вместе с представителями родительских комитетов и подрядчиками осмотрели ход работ в Шиловской школе № 3. Сейчас за счёт муниципальных средств там ведётся текущий ремонт классов. Надеемся попасть в программу капитального ремонта национального проекта «Молодежь и дети», а пока делаем всё, чтобы школьники учились в чистых и комфортных условиях, – рассказал Аркадий Фомин.

Более масштабные работы ведутся в школе поселка Прибрежный. Из резервного фонда Правительства Рязанской области на подготовку здания образовательного учреждения к новому учебному году выделено 9 млн рублей: обновляют кровлю, меняют окна и входные группы. Также проведут косметический ремонт ряда помещений. 

– Подрядчик работает надёжно, родители и педагоги — на постоянной связи, контролируют качество, – отметил Аркадий Фомин.– Заглянул в школьный музей, посвящённый реке Оке. Он рассказывает об истории главной водной артерии района, животном мире, значении для жизни людей. Видно, что за экспозицией стоит неравнодушие и большая работа. Люди изучают родной край и передают это отношение детям, воспитывая настоящих патриотов своей земли.

Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году
Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году
Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году
Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году
Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году

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