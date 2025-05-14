Аркадий Фомин призвал рязанцев активнее голосовать за объекты благоустройства

В среду, 14 мая, состоялось очередное заседание Рязанской областной Думы. Открывая мероприятие, спикер регионального парламента Аркадий Фомин напомнил о том, что продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– В Рязанской области на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах. Каждый житель региона старше 14 лет может проголосовать за проект благоустройства на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2026 году. Это реальный инструмент создания новых зон для отдыха, спорта, приведения в порядок парков, скверов. Прошу всех депутатов проинформировать жителей в своих округах. Проголосовать можно до 12 июня, – уточнил Аркадий Фомин.

В ходе заседания парламентарии утвердили ряд законодательных актов, регламентирующих процедуру формирования в регионе новых муниципальных округов: Рыбновского, Сараевского, Сапожковского и Александро-Невского. Основная цель объединения муниципалитетов, входящих в состав районов, – повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов, централизованное решение вопросов местного значения. Преобразования были инициированы представительными органами муниципалитетов. Нововведения не влекут за собой изменение статуса населенных пунктов. Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, будут сохранены.

Реклама

Кроме того, депутаты поддержали инициативу учреждения новой региональной награды – почетное звание «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области».