Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей ЦФО

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в пятницу, 14 октября, принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. Заседание Совета законодателей состоялось в Твери. Перед обсуждением вопросов, внесенных в повестку, с приветственным словом к законодателям обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев.
В ходе заседания руководители и представители законодательных собраний регионов ЦФО рассмотрели меры поддержки участников специальной военной операции, включая лиц, получивших ранения или погибших, а также членов их семей.
Кроме того, обсуждались меры поддержки многодетных семей в регионах ЦФО. Как сообщил председатель областной Думы Аркадий Фомин, в ближайшее время региональным парламентом будет рассмотрен ряд законопроектов, которые позволят предоставлять поддержку и льготы большему числу многодетных семей.
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