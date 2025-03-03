Аркадий Фомин принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ

В понедельник, 3 марта, Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России. В формате видеоконференцсвязи в работе принял участие спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Среди рассматриваемых вопросов – развитие регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом. Государственной Думой РФ во втором чтении принят проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он наделяет регионы полномочиями по организации перевозок пассажиров общественным транспортом. При этом субъектам оставляют право перераспределять полномочия (полностью или частично) муниципалитетам, приняв соответствующий региональный закон.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказал о существующей практике. Он отметил, что 25 субъектов РФ взяли организацию транспортного сообщения по муниципальным маршрутам на областной уровень:

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– Как правило, это происходит там, где есть крупные городские агломерации с интенсивным пассажиропотоком между населенными пунктами, входящими в её состав. Есть и обратная практика, когда органам местного самоуправления частично передаются полномочия по организации межмуниципальных маршрутов.

Аркадий Фомин отметил, что до 1 января 2027 года каждый регион с учетом своих территориальных, финансовых, логистических особенностей должен будет принять своё решение. Было предложено провести аналитическую работу, обобщив эффективный опыт регионов, в которых полномочия по регулярным перевозкам уже перераспределены.

Комментируя итоги заседания, спикер регионального парламента напомнил, что с этого года реализуются национальные проекты «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Эффективная транспортная система». Одна из задач – к 2030 году привести в нормативное состояние 85 процентов общественного транспорта. Аркадий Фомин подчеркнул, что только на 2025 год в областном бюджете на обновление подвижного состава заложено 705,3 млн рублей, 258,5 млн рублей – на организацию перевозок по регулируемому тарифу.