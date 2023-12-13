Аркадий Фомин принял участие в работе круглого стола по вопросам электорального просвещения избирателей

В областной библиотеке имени М. Горького состоялось заседание круглого стола на тему: «Электоральное просвещение молодых и будущих специалистов в контексте современного профессионального образования в России», в котором приняли участие заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр территориального развития региона Жанна Фомина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков.
Перед началом мероприятия собравшиеся посетили выставку «История выборов в Рязанской области», организованную областной Избирательной комиссией и посвященную выборам Президента России. Экспозиция представлена изданиями из коллекций областной библиотеки и фондов Президентской библиотеки и основана на материалах из архивов регионального избиркома.
В ходе круглого стола обсуждались вопросы подготовка кадров, специалистов комиссий разных уровней.
В приветственном слове глава регионального парламента поздравил всех с 30-летием Конституции Российской Федерации, поблагодарил заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева за обеспечение эффективности избирательного процесса, организаторов — за отдельное внимание к вопросам электоральной активности молодежи:
Николай Булаев акцентировал внимание на подготовке к предстоящим выборам Президента страны.
Кроме того, он отметил значимость организации системного обучения участников избирательного процесса, в том числе при профессиональной подготовке студентов:
В завершении мероприятия были вручены награды ЦИК России представителям избирательных комиссий региона.