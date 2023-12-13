Аркадий Фомин принял участие в работе круглого стола по вопросам электорального просвещения избирателей

В областной библиотеке имени М. Горького состоялось заседание круглого стола на тему: «Электоральное просвещение молодых и будущих специалистов в контексте современного профессионального образования в России», в котором приняли участие заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр территориального развития региона Жанна Фомина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков.

Перед началом мероприятия собравшиеся посетили выставку «История выборов в Рязанской области», организованную областной Избирательной комиссией и посвященную выборам Президента России. Экспозиция представлена изданиями из коллекций областной библиотеки и фондов Президентской библиотеки и основана на материалах из архивов регионального избиркома.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы подготовка кадров, специалистов комиссий разных уровней.

В приветственном слове глава регионального парламента поздравил всех с 30-летием Конституции Российской Федерации, поблагодарил заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева за обеспечение эффективности избирательного процесса, организаторов — за отдельное внимание к вопросам электоральной активности молодежи:

— Наши избирательные права закреплены в Основном законе. Сегодня необходимо создавать условия для формирования у молодежи объективного мнения о событиях, происходящих в мире, в стране, в родном крае. Важно, чтобы молодые люди чувствовали ответственность за свой выбор и осознавали последствия отказа от него. Чтобы они четко знали, что участие в избирательном процессе — это реальный инструмент влияния на политику, на свое будущее, будущее своих детей. Безусловно, важнейшая роль в решении этих вопросов принадлежит образовательным организациям. Депутаты областной Думы также готовы участвовать в просветительских проектах и оказывать содействие в подготовке совместных мероприятий.

Николай Булаев акцентировал внимание на подготовке к предстоящим выборам Президента страны.

— Сейчас в России уже сложилась традиция многодневного голосования, которая дает людям выбор. Работает сервис «мобильный избиратель» — каждый желающий может проголосовать там, где ему удобно. На участках есть видеонаблюдение — такого нет нигде в мире — подчеркнул зампредседателя ЦИК.

Кроме того, он отметил значимость организации системного обучения участников избирательного процесса, в том числе при профессиональной подготовке студентов:

— Мне кажется, в любом учебном заведении, особенно на юрфаке, должно быть место, где человек может и должен знакомиться с тем, что мы называем избирательным правом. Важно, что открытое многофункциональное пространство в юридическом институте РГУ им. С. А. Есенина — не только для студентов. Здесь будут заниматься и школьники, потому что понимание того, что сегодня есть в России с точки зрения избирательного права, электоральных процессов — очень важно.

В завершении мероприятия были вручены награды ЦИК России представителям избирательных комиссий региона.