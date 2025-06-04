Среда, 4 июня, 2025
20.2 C
Рязань
Власть и политика

Аркадий Фомин принял участие в открытии XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово»

Анастасия Мериакри

В Симферополе 4 июня стартовал XVIII Международный фестиваль «Великое русское слово». Это масштабное мероприятие проводится с целью укрепления позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В Крым приехали делегации из регионов России. Рязанскую область представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

По традиции участники мероприятия возложили цветы к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину.

Глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что сейчас наше Отечество вновь переживает непростое время.

– На фронтах СВО решается судьба России. И сегодня сила Русского слова не менее важна, чем сила оружия. Давление на нас не прекращается. Поэтому фестиваль должен оставаться площадкой, на которой политологи, эксперты, представители органов власти смогут вырабатывать предложения о мерах защиты, укрепления нашей культуры и языка, будут отстаивать интересы нашей большой страны, – сказал Сергей Аксёнов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов напомнил, что фестиваль был впервые организован в украинский период и стал одним из фронтов борьбы за русский язык, культуру, историю, нашу идентичность.

– Для крымчан это одно из мероприятий, которое привело Крым на Родину – в Россию. Многолетняя борьба Запада против Русского мира продолжается. После распада СССР они решили, что смогут развалить Россию окончательно. Центром борьбы стал культурный фронт, нас хотели уничтожить изнутри. И сегодня они хотят, чтобы мы воевали друг с другом. Мы, крымчане, находимся на передовой в борьбе за русский мир, – рассказал Владимир Константинов.

Выступая на мероприятии, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что Константин Паустовский, чей творческий и жизненный путь неразрывно связан с Рязанской областью, говорил, что человек, равнодушный к своему языку, — дикарь.

– Эту дичь мы сегодня наблюдаем в соседней стране. Люди, которые говорят на русском языке, принимают законы и отменяют русский язык, борются с классиками русской литературы и сносят памятники. Вопросы, которые мы поднимаем на протяжении уже многих лет, по-прежнему актуальны, так как продолжается противостояние Русского мира нападкам Запада. Сегодня наша главная задача — искоренить из нашего общества равнодушие, доказать, что мы победители и действительно способны защищать и сохранять свою цивилизацию. Фестиваль «Великое русское слово» остаётся тем инструментом, который помогает бороться с безразличием, укрепляет нашу веру в будущее страны, – сказал Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин принял участие в открытии XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово» В Крым приехали делегации из регионов России. Рязанскую область представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.
Аркадий Фомин принял участие в открытии XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово» В Крым приехали делегации из регионов России. Рязанскую область представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.
Аркадий Фомин принял участие в открытии XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово» В Крым приехали делегации из регионов России. Рязанскую область представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости мира

Олег Царёв: ни в одной стране мира, помимо Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как…

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в телеграм-канале проанализировал интерес к операции «Паутина» в различных странах мира на основе заголовков СМИ. 
Происшествия

Участник атаки БПЛА на российские аэродромы Тимофеев в день происшествия отмечал годовщину свадьбы в Казахстане

Жена Артёма, как и он, уроженка Украины, там же они сыграли свадьбу в 2016 году. Мать Екатерины и её младший брат по сей день проживают в Киеве.
Новости России

Россия нанесла ответный удар после атак ВСУ на аэродромы: «Орешник» готовится?

Беспощадный ответ России привел к тому, что немецкие специалисты и военные, как утверждается, «заживо сгорели» вместе с американским истребителем F-16 на аэродроме ВСУ в Житомирской области. 
Происшествия

«А вы следователи? Или кто?» Журналисты нашли бабушку Артёма Тимофеева и попытались узнать, где он может скрываться

Мужчину, который может быть причастен к атаке FVP-дронов на российские аэродромы, продолжают искать.
Транспорт и дороги

С 1 июня в Рязани запущен автобус №25 до Орехового озера

Маршрут автобуса проходит по улицам Свободы и Рыбацкой, проезду Речников, а также Окскому шоссе через остановку «Речной вокзал».

Последние новости

Транспорт и дороги

В Рязани на 4 дня закроют движение по улице Попова

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Происшествия

Наркотики на 60 млн: москвичи организовали нарколабораторию в Рязанской области

В частном доме в селе Польное Ялтуново Шацкого района организована подпольная лаборатория по серийному изготовлению партий «синтетики». Рядом с домом был организован пункт скрытого наблюдения.
Общество

ЕГЭ-2025: в Рязани известны первые стобалльники

ЕГЭ по химии, литературе и истории школьники сдавали по собственному желанию. По этим предметам в Рязани 11 стобалльников
Власть и политика

Рязанскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут

На встрече обсудили основные направления развития, включая поддержку аграриев, инвестиционные проекты и развитие сельских территорий.
Культура и события

Фестивали, забеги и праздничные концерты ждут рязанцев в День России

Празднование начнется 11 июня. На улице Почтовой в 10:00 состоится открытие тематической выставки работ учащихся муниципальных школ «Моя любимая Рязань».
Семья и отношения

В мае в Рязани родился 481 малыш, из них девять пар двойняшек

В Рязанском Перинатальном центре в мае родилось 382 малыша. В роддоме №2 в мае родилось 99 малышей.
Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться на содержание детских зон многоквартирных домов

Государственная жилищная инспекция региона усилила работу с управляющими компаниями из-за возросшего количества обращений граждан
Общество

На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой

Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».