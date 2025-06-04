Аркадий Фомин принял участие в открытии XVIII Международного фестиваля «Великое русское слово»

В Симферополе 4 июня стартовал XVIII Международный фестиваль «Великое русское слово». Это масштабное мероприятие проводится с целью укрепления позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В Крым приехали делегации из регионов России. Рязанскую область представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

По традиции участники мероприятия возложили цветы к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину.

Глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что сейчас наше Отечество вновь переживает непростое время.

– На фронтах СВО решается судьба России. И сегодня сила Русского слова не менее важна, чем сила оружия. Давление на нас не прекращается. Поэтому фестиваль должен оставаться площадкой, на которой политологи, эксперты, представители органов власти смогут вырабатывать предложения о мерах защиты, укрепления нашей культуры и языка, будут отстаивать интересы нашей большой страны, – сказал Сергей Аксёнов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов напомнил, что фестиваль был впервые организован в украинский период и стал одним из фронтов борьбы за русский язык, культуру, историю, нашу идентичность.

– Для крымчан это одно из мероприятий, которое привело Крым на Родину – в Россию. Многолетняя борьба Запада против Русского мира продолжается. После распада СССР они решили, что смогут развалить Россию окончательно. Центром борьбы стал культурный фронт, нас хотели уничтожить изнутри. И сегодня они хотят, чтобы мы воевали друг с другом. Мы, крымчане, находимся на передовой в борьбе за русский мир, – рассказал Владимир Константинов.

Выступая на мероприятии, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что Константин Паустовский, чей творческий и жизненный путь неразрывно связан с Рязанской областью, говорил, что человек, равнодушный к своему языку, — дикарь.

– Эту дичь мы сегодня наблюдаем в соседней стране. Люди, которые говорят на русском языке, принимают законы и отменяют русский язык, борются с классиками русской литературы и сносят памятники. Вопросы, которые мы поднимаем на протяжении уже многих лет, по-прежнему актуальны, так как продолжается противостояние Русского мира нападкам Запада. Сегодня наша главная задача — искоренить из нашего общества равнодушие, доказать, что мы победители и действительно способны защищать и сохранять свою цивилизацию. Фестиваль «Великое русское слово» остаётся тем инструментом, который помогает бороться с безразличием, укрепляет нашу веру в будущее страны, – сказал Аркадий Фомин.