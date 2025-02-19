Спикер регионального парламента Аркадий Фомин принял участие в благотворительной акции, посвящённой Дню защитника Отечества. Он посетил ярмарку «БлагоТвори с Первыми», организованную в штабе общественной поддержки «Единой России» совместно с Движением Первых Рязанской области. На ярмарке представлены изделия ручной работы, созданные воспитанниками детских садов и учениками школ Пронского и Скопинского районов, а также учащимися Кадомского технологического колледжа. Вырученные средства будут направлены в фонд «Форпост» для поддержки участников специальной военной операции.

– Помощь военнослужащим и их близким – первостепенная задача для всех нас. Депутаты областной Думы принимают активное участие в сборе и доставке гуманитарных грузов, находятся на постоянной связи с военнослужащими и их семьями. Мы стараемся, чтобы наши ребята были обеспечены всем необходимым. Хочу выразить благодарность неравнодушным рязанцам, которые не остаются в стороне, и приглашаю жителей региона присоединиться к проекту «БлагоТвори с Первыми». Бойцам очень нужна и важна наша поддержка, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Ярмарка будет работать до 24 февраля, 23 февраля такая же ярмарка откроется в ТЦ «Малина». Благотворительные акции, приуроченные к Дню Защитника Отечества, пройдут во всех муниципальных образованиях Рязанской области.