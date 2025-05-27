Вторник, 27 мая, 2025
21.1 C
Рязань
Власть и политика

Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти

Анастасия Мериакри

Во вторник, 27 мая, в региональном парламенте обсудили вопросы защиты материнства. Данной теме было посвящено заседание Совета при председателе областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан. В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.

– Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти. За последние годы был существенно увеличен объем мер государственной поддержки. Помощь семьям с детьми и на федеральном, и на региональном уровне будет возрастать, – отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. – Выстроена комплексная система, над развитием которой мы работаем вместе с Правительством области и Губернатором. Только за последние два года парламентарии приняли закон о региональной выплате при рождении ребенка, ввели частичную компенсацию молодым родителям расходов на съемное жилье, установили единовременное пособие – 300 тысяч рублей – при появлении третьего или последующего ребенка в молодой семье, а также выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток. Особое внимание уделяется многодетным семьям. 

Аркадий Фомин напомнил, что в конце апреля депутаты в первом чтении приняли проект закона «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области». В документе определены полномочия регионального парламента и Правительства области в данной сфере, а также установлен запрет склонения беременных женщин к искусственному прерыванию беременности. Планируется, что женщины, находящиеся в ситуации репродуктивного выбора, будут получать индивидуальное сопровождение от семейных кураторов социальных служб. Кроме того, предусмотрена помощь психолога и информирование о доступных мерах поддержки. 

Президент Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина рассказала о том, что подобные нормативные акты уже действуют в 21 российском регионе:

– Мы двигаемся поступательно. Принятие закона о защите материнства – это первый шаг в сторону переосмысления самого отношения к беременности. Мы не можем лишить женщину права выбора. Мы можем и должны окружить ее вниманием и заботой. 

В ходе заседания Совета приглашенные высказали свои предложения по проекту закона перед его рассмотрением во втором чтении. Озвученные инициативы, в частности, касались совершенствования профилактической работы, активизации санитарного просвещения населения, уточнения отельных норм. Все предложения будут обобщены и станут основой при формировании комитетом областной Думы по социальным вопросам поправок к законопроекту.

Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.
Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.
Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.
Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.
Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.
Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.
Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Интересное

Математик-пророк Сидик Афган назвал дату начала третьей мировой войны

Математик-пророк Сидик Афган в программе «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ...

Последние новости

Общество

«Мисс РГУ-2025» стала студентка института иностранных языков Юлия Горбатова

В этом году тема конкурса – «Её величество женщина». Девять прекрасных представительниц институтов и факультетов в финале конкурса высказывали свое мнение в конкурсе ораторского мастерства, демонстрировали свою красоту на дефиле и радовали зрителей творческими номерами.
Происшествия

Мужчина ударил 14-летнего самокатчика в Рязани

Сообщается, что инцидент произошел в Горроще на улице Ленинского Комсомола. Мужчина ударил 14-летнего подростка.
Происшествия

Москвич сбил пенсионерку в Рязанской области

При движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода — 84-летнюю местную жительницу.
Происшествия

Не мышь, а настоящая крыса: в Лесопарке вандалы порезали боксерскую грушу

Вандала, порезавшего боксерскую грушу, обещают вычислить по камерам и принять меры.
Общество

Рязанец установил рекорд этого сезона, выловив карпа весом 13 кг

Рязанец Алексей 24 мая на тырновском водоеме поймал карпа весом 13 килограммов. Данный улов стал крупнейшим в нынешнем сезоне.
Медицина

Бригады скорой помощи дважды спасли женщину в Рязани

В апреле у рязанки Валентины резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, вырос уровень глюкозы в крови. Родные вызвали скорую.
Происшествия

Взорвавшийся канализационный люк чуть не задел рязанцев

Отмечается, что все машины, проезжающие в этот момент, остановились от неожиданности.
Новости Касимова

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Касимове

Мужчина не вышел из машины, не поинтересовался, все ли нормально, прибавил скорость и уехал