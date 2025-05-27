Аркадий Фомин: Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти

Во вторник, 27 мая, в региональном парламенте обсудили вопросы защиты материнства. Данной теме было посвящено заседание Совета при председателе областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан. В дискуссии участвовали депутаты, руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных, образовательных, общественных организаций и духовенства.

– Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти. За последние годы был существенно увеличен объем мер государственной поддержки. Помощь семьям с детьми и на федеральном, и на региональном уровне будет возрастать, – отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. – Выстроена комплексная система, над развитием которой мы работаем вместе с Правительством области и Губернатором. Только за последние два года парламентарии приняли закон о региональной выплате при рождении ребенка, ввели частичную компенсацию молодым родителям расходов на съемное жилье, установили единовременное пособие – 300 тысяч рублей – при появлении третьего или последующего ребенка в молодой семье, а также выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток. Особое внимание уделяется многодетным семьям.

Аркадий Фомин напомнил, что в конце апреля депутаты в первом чтении приняли проект закона «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области». В документе определены полномочия регионального парламента и Правительства области в данной сфере, а также установлен запрет склонения беременных женщин к искусственному прерыванию беременности. Планируется, что женщины, находящиеся в ситуации репродуктивного выбора, будут получать индивидуальное сопровождение от семейных кураторов социальных служб. Кроме того, предусмотрена помощь психолога и информирование о доступных мерах поддержки.

Президент Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина рассказала о том, что подобные нормативные акты уже действуют в 21 российском регионе:

– Мы двигаемся поступательно. Принятие закона о защите материнства – это первый шаг в сторону переосмысления самого отношения к беременности. Мы не можем лишить женщину права выбора. Мы можем и должны окружить ее вниманием и заботой.

В ходе заседания Совета приглашенные высказали свои предложения по проекту закона перед его рассмотрением во втором чтении. Озвученные инициативы, в частности, касались совершенствования профилактической работы, активизации санитарного просвещения населения, уточнения отельных норм. Все предложения будут обобщены и станут основой при формировании комитетом областной Думы по социальным вопросам поправок к законопроекту.