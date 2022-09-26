Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём образования Рязанской области

Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин поздравил жителей региона с 85-летием со дня образования Рязанской области. Об этом сообщается на сайте облдумы.

Аркадий Фомин: «Дорогие рязанцы! От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня образования Рязанской области!

Рязанский край – древняя земля со славной историей и богатыми культурными традициями. Являясь надежным юго-восточным форпостом, Рязанщина сыграла значимую роль в становлении и укреплении Российского государства, его могущества, суверенитета и безопасности. Жители области своим трудом и талантом прославили малую родину, принесли ей почет и уважение, сделали все возможное для процветания региона. Их ратная доблесть, мужество и искренняя любовь к Отечеству были известны во все времена. Первая победа русских войск над монголо-татарскими полчищами была одержана во многом усилиями рязанцев под началом князя Даниила Пронского. Вдохновителем освободительного движения против польских интервентов стал рязанский воевода Прокопий Ляпунов. За героизм, проявленный в ходе ключевых сражений Великой Отечественной войны, многие наши земляки были отмечены высокими государственными наградами и удостоены званиями.

В настоящее время Рязанская область относится к числу динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Этому способствуют в том числе и благоприятное географическое расположение, транспортная инфраструктура. Сегодня эффективно работают предприятия по производству строительных материалов, оборонной, нефтеперерабатывающей и электроэнергетической отраслей промышленности.

Органы государственной власти региона уделяют особое внимание привлечению инвестиций, поддержке предпринимательской деятельности и укреплению туристско-рекреационного потенциала, содействуют реализации масштабных проектов в различных сферах.

Спасибо вам, дорогие рязанцы, за ваш ежедневный добросовестный труд, неравнодушие, активное участие в жизни родного края.

Уверен, что Рязанская область и впредь будет вносить достойный вклад в решение общенациональных задач, вместе мы сможем добиться более высоких результатов!»

Председатель областной думы пожелал всем добра, благополучия и новых достижений.