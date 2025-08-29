Пятница, 29 августа, 2025
Аркадий Фомин поздравил многодетную семью Кадушкиных с рождением третьего сына

Алексей Самохин

В пятницу, 29 августа, в Гербовом зале Рязанской областной Думы состоялась торжественная церемония регистрации новорожденного. С радостным событием родителей малыша – Маргариту и Дениса Кадушкиных – поздравил спикер регионального парламента Аркадий Фомин. В праздничном мероприятии также приняла участие начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Супруги Кадушкины вместе уже больше 15 лет. Денис работает в сфере подбора автомобилей, Маргарита – сотрудница муниципального учреждения культуры, ведущая мероприятий. В семье подрастают трое сыновей. Старшему Кириллу 14 лет. В свободное от учебы время он занимается брейк-дансом и разучивает трюки на самокате. Девятилетний Дмитрий старается ни в чем не уступать старшему брату: практикуется в спортивных уличных танцах и уже неплохо катается на самокате. Младший ребенок появился на свет в середине августа текущего года. Мальчику дали имя Матвей.

С важным событием в жизни семьи чету Кадушкиных тепло поздравил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, отметив, что в региональном парламенте регистрация новорожденного в таком формате проводится впервые.

– Воспитание детей – пожалуй, самый тяжелый и ответственный труд. И вы с ним достойно справляетесь. В вашей семье уже растут два богатыря – Кирилл и Дмитрий. Отличные ребята. Родительская радость и гордость. Совсем недавно родился Матвей. А это значит, что в Рязанской области стало на одну многодетную семью больше, – сказал Аркадий Фомин. – И на федеральном, и на региональном уровне многое делается для создания комфортных условий для рождения и воспитания детей. И мы, безусловно, продолжим эту работу. Спасибо вам, Маргарита и Денис, за любовь, доброту и заботу, которые вы дарите своим мальчишкам. Такие семьи, как ваша, – настоящее достояние Рязанской области.

В торжественной обстановке многодетные родители получили первый документ малыша – свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и подарки.

