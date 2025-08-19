Аркадий Фомин посетил пункт отбора на военную службу по контракту

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с депутатами Александром Шевыревым и Романом Иголкиным, а также с участником региональной программы «Герои62» Константином Пановым посетил пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Рязани на улице Каширина.

Заместитель начальника пункта Валерий Романов рассказал о работе с будущими военнослужащими, подчеркнув, что она организована в режиме «одного окна». Это позволяет максимально оперативно получить информацию о доступных льготах, юридическую поддержку, на месте оформить необходимые документы и банковские карты для перечисления положенных выплат, заключить социальный контракт. Опытные инструкторы помогают потенциальным контрактникам на всех этапах, в том числе в прохождении медицинской комиссии и подборе должности и места службы с учетом знаний, опыта и личных предпочтений кандидатов. В пункте есть столовая, душевая и комната отдыха.

– За последнее время выросло число желающих заключить контракт. Более 1600 жителей области пополнили ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в этом году. В основном это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Наиболее востребованные специальности – операторы БПЛА, стрелки, механики-водители, – отметил Валерий Романов.

В пункте отбора спикер регионального парламента пообщался с рязанцами, принявшими решение заключить контракт.

– Настрой у ребят боевой, готовы встать на защиту Родины. Очень важно, что им не приходится тратить время на согласования и преодоление бюрократических препятствий. Сотрудники пункта оказывают содействие в решении всех возникающих вопросов. В пункте отбора созданы комфортные условия, выстроена грамотная маршрутизация, – подчеркнул в своем комментарии Аркадий Фомин. – В нашем регионе адресная поддержка и сопровождение участников СВО и их родных охватывают период с момента начала службы до возвращения к мирной жизни. Бойцы получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами, перечень которых постоянно расширяется. Недавно до 1 миллиона рублей была увеличена региональная единовременная выплата для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Теперь с учетом федеральной выплаты – 400 тысяч рублей – в Рязанской области общая сумма единовременного денежного пособия составляет 1,4 миллиона рублей.

Для заключения контракта с Минобороны России нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (г. Рязань, ул. Каширина, д.1) или военкомат по месту жительства. Заявку можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале «Госуслуги». По вопросам прохождения военной службы по контракту работает горячая линия 117. Интересующую информацию также можно получить по телефонам:

8 (4912) 25-36-29 и 8 (4912) 25-96-99.