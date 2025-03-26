Аркадий Фомин обсудил планы по развитию поселка Лесной

Во вторник, 25 марта, спикер регионального парламента Аркадий Фомин посетил с рабочей поездкой поселок Лесной в Шиловском районе. Вместе с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым он осмотрел Лесновскую больницу, в которой ранее был проведен капитальный ремонт отделения скорой помощи и детской консультации. В планах — обновление входных групп, замена некоторых оконных блоков, косметические работы в поликлинике. Техническая база учреждения пополнится современным стационарным аппаратом УЗИ.

— Посмотрели, как проходит первичный прием пациентов, как организована маршрутизация. Очень важный аспект — диспансеризация, она позволяет выявить заболевания на ранней стадии, своевременно оказать помощь. Врачи активно работают в этом направлении, но и пациенты должны проявлять ответственность и проходить ее для своего же блага, — рассказал Аркадий Фомин. — Больнице не хватает узких специалистов, поэтому в Лесной будут чаще приезжать врачи нужной специализации. После осмотра медучреждения провели прием граждан. Некоторые вопросы, с которыми обратились люди, министр сразу взял на личный контроль.

Во время поездки в Шиловский район председатель Рязанской областной Думы встретился с депутатами Лесновского городского поселения. Участники разговора обсудили планы по развитию поселка.

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— Лесной растет, появляются новые рабочие места, но для привлечения новых кадров необходима развитая социальная сфера. В ближайшее время предстоит строительство детского сада, бассейна, очистных сооружений. Администрация поселка подготовила заявки для участия в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Такие конкурсы — хорошее подспорье для небольшого населенного пункта, — подчеркнул в своем комментарии Аркадий Фомин. — Говорили и об организации субботников, чтобы к Пасхе навести в поселке чистоту. Коммунальные службы работают, готовы выйти на помощь трудовые коллективы. Хотелось бы, чтобы к ним присоединились все неравнодушные граждане.