Аркадий Фомин: Областной бюджет сохранил социальную направленность

В понедельник, 25 ноября, в региональном парламенте состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В мероприятии приняли участие депутаты, представители Правительства Рязанской области, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольно-счетной палаты, налоговой службы.

Открывая обсуждение, глава законодательного собрания Аркадий Фомин отметил, что публичные слушания, предваряющие принятие бюджета в первом чтении, являются одним из важнейших этапов формирования финансовой политики.

– Такой формат обеспечивает прозрачность и открытость бюджетного процесса, помогает принимать выверенные решения, учитывающие реальные потребности общества, – подчеркнул спикер парламента.– Как и прежде, областной бюджет имеет социальную направленность. Ключевыми приоритетами остаются исполнение всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их семей, создание условий для укрепления социально-экономического потенциала Рязанской области и достижения национальных целей, обозначенных главой государства. При работе над бюджетом нам необходимо предусмотреть софинансирование всех программ, в которых участвует регион, заложить средства для реализации новых национальных проектов.

Аркадий Фомин напомнил, что Президент России Владимир Путин принял значимое решение о реструктуризации двух третей задолженности субъектов по бюджетным кредитам. Для Рязанской области сумма возможного списания в целом составит 14,8 млрд рублей, в 2025 году – 3,5 млрд рублей. Высвобождающиеся средства будут направлены на инфраструктурные проекты, в том числе не менее половины – на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов сообщил, что в главном финансовом документе удалось сконцентрировать ресурсы на решении наиболее важных для региона задач:

– В необходимом объеме обеспечены расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом поддержания достигнутых уровней по «указным» категориям и роста минимального размера оплаты труда. Сохранены и проиндексированы в размере инфляции все меры социальной поддержки. Значительные средства заложены на бесплатное лекарственное обеспечение, обеспечение жильем детей – сирот.

Об основных параметрах бюджета, внесенного в областную Думу, рассказала министр финансов Марина Наумова. Было отмечено, что без учета дополнительно выделенных федеральных средств доходы на 2025 год запланированы в объеме 86,7 млрд рублей, расходы – 87,2 млрд рублей. Наибольшее финансирование предусмотрено на такие программы, как «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Дорожное хозяйство и транспорт», «Социальная защита и поддержка населения». Глава ведомства уточнила, что в областной бюджет будут внесены поправки. С учетом дополнительно распределенных межбюджетных трансфертов доходы областного бюджета на 2025 год составят 110,2 млрд рублей, расходы – 114,3 млрд рублей.