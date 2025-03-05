Аркадий Фомин: Наша общая задача — вывести Лесной в драйверы экономики региона

Глава регионального парламента Аркадий Фомин принял участие в совещании, в ходе которого обсуждалась программа комплексного развития моногорода Лесной в Шиловском районе. Мероприятие состоялось во вторник, 4 марта, в правительстве Рязанской области.

Лесной имеет статус территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) с 2017 года. Резиденты ТОСЭР реализовали проекты по производству товаров для школы и офиса, сельскохозяйственной продукции. Создан частный промышленный парк «Карандаш», где размещены площадки нескольких малых и средних предприятий. На базе завода «Эластик» открыт филиал компании «Гефест»: налажен выпуск продукции для оборонного комплекса страны, созданы новые рабочие места.

Комментируя итоги совещания, Аркадий Фомин рассказал, что приняты конкретные решения по развитию Лесного, которые находятся на контроле у губернатора Рязанской области.