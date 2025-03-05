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Работа и карьера

Аркадий Фомин: Наша общая задача — вывести Лесной в драйверы экономики региона

Валерия Мединская

Глава регионального парламента Аркадий Фомин принял участие в совещании, в ходе которого обсуждалась программа комплексного развития моногорода Лесной в Шиловском районе. Мероприятие состоялось во вторник, 4 марта, в правительстве Рязанской области.

Лесной имеет статус территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) с 2017 года. Резиденты ТОСЭР реализовали проекты по производству товаров для школы и офиса, сельскохозяйственной продукции. Создан частный промышленный парк «Карандаш», где размещены площадки нескольких малых и средних предприятий. На базе завода «Эластик» открыт филиал компании «Гефест»: налажен выпуск продукции для оборонного комплекса страны, созданы новые рабочие места.

Аркадий Фомин: Наша общая задача — вывести Лесной в драйверы экономики региона Лесной имеет статус территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) с 2017 года.
Аркадий Фомин: Наша общая задача — вывести Лесной в драйверы экономики региона Лесной имеет статус территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) с 2017 года.

Комментируя итоги совещания, Аркадий Фомин рассказал, что приняты конкретные решения по развитию Лесного, которые находятся на контроле у губернатора Рязанской области.

– Уже можно сказать, что в поселке появятся бассейн, новый детский сад на 300 мест, модельная библиотека. Предусмотрен ремонт помещений Лесновской больницы, приобретение дополнительного медоборудования. Также продолжится благоустройство. Уделим большое внимание модернизации жилищно-коммунального хозяйства — здесь рассчитываем на помощь федерального центра, подана заявка на участие в проекте «Вода России», – уточнил председатель областной Думы. – Наша общая задача — вывести Лесной в драйверы экономики региона и создать современные, комфортные и безопасные условия для жизни.

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