Аркадий Фомин: Мы достигнем поставленных Президентом целей, потому что мы вместе

Во вторник, 30 сентября, в рязанском Лесопарке состоялся митинг, посвященный Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Аркадий Фомин, депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов, первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, депутат областной Думы, председатель ассоциации ветеранов СВО, гвардии подполковник Роман Иголкин, заместитель председателя региональной Общественной палаты Ольга Воронова, представители органов власти, общественных организаций и объединений.

Аркадий Фомин напомнил о значимости решения, принятого жителями Донбасса и Новороссии три года назад.

– Этот день говорит о силе духа русского народа. Он стал возможен благодаря волеизъявлению миллионов людей, которые на референдуме отдали свои голоса за единство с исторической Родиной, – подчеркнул глава законодательного собрания. – Мы с первых дней поддерживаем связь с новыми регионами, восстанавливаем разрушенные хозяйства и города. Рязанская область является шефом Херсонской области. Наши специалисты трудятся над тем, чтобы люди как можно быстрее возвращались в свои дома. Перед нами стоит задача — сделать все, чтобы приблизить полное освобождение наших территорий. Я уверен, что мы достигнем поставленных Президентом целей, потому что мы вместе, потому что мы – одна страна, потому что мы – Россия.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. Творческие коллективы Рязани исполнили для гостей мероприятия патриотические песни.