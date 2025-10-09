Аристарх Венес объяснил грубость в адрес Ирины Пинчук 

Гостем утренней программы ТНТ стал актёр Аристарх Венес, который сейчас участвует во втором сезоне реалити «Звёзды в джунглях. Карибский сезон». О самооценке, флирте с девушками, отношении к участникам на проекте и громком конфликте, который произошел между ним и блогером Ириной Пинчук, Аристарх рассказал в студии «УТРО. ТНТ» (16+) ведущей Катерине Решновой.

Аристарх Венес — один из самых ярких участников второго сезона «Звёзд в джунглях» (16+). Его высокая самооценка и дерзкие высказывания в адрес других участников, настроили лагерь против актёра. В последнем выпуске его отправили на испытание на вылет, которое, к слову, Аристарх выиграл. На церемонии голосования между ним и блогером Ириной Пинчук произошла словесная перепалка, в ходе которой Ира назвала Аристарха «недомужиком», а Аристарх Иру — «дешёвкой». Этот конфликт получил большой резонанс в сети. Актёр «пояснил за сказанное» в студии утреннего шоу ТНТ.

«Я из хорошей семьи, я первым взял на руки свою сестру — это главная девочка в моей жизни, я никогда не поднимал руку на женщину, и я очень дорожу своей актерской репутацией. И первым я никогда девушку не оскорблю. Ира Пинчук дерзанула в мою сторону, совершенно не понимая, что она кому говорит. Она позволила сказать «недомужик», и за это получила самый минимум из того, что на это можно ответить. Все девушки в стране, у которых есть мужчины, скажите дома ему, что он недомужик. А комментарии присылайте мне в тг-канал. И сразу же можете снимки рентгена из травмпункта. Вот Ира участвует в «Доме-2», её там всё устраивает, и ты сюда это не ровняй, тем более такие вещи говорить», — высказался Аристарх.