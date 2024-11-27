Архитектура стала важным аспектом при выборе ЖК для более 50% покупателей

С каждым годом предпочтения и запросы покупателей жилой недвижимости трансформируются, в связи с чем меняется и девелоперский продукт. Девелоперская компания «Мармакс» рассказала об актуальных запросах клиентов на первичном рынке.

Сегодня для покупателя важен баланс между функциональностью и эстетичностью – внешний облик здания, удобство планировок, развитая инфраструктура, качество строительных материалов, инновационность технологий. Девелоперы уделяют огромное внимание созданию комфортной городской среды, где архитектура формирует эстетику и меняет город. Более 50% клиентов отмечают архитектуру важной составляющей будущего ЖК. В особенности молодое поколение, на которое сегодня приходится около 60% всех сделок.

Внешний вид объекта создает первое впечатление и общее восприятие проекта, отражая его статус и зачастую вызывая эмоциональную привязанность у покупателя. Привлекательная архитектура повышает не только спрос, но и стоимость самого объекта.

Запросы покупателей бизнес-класса

В бизнес-классе около 70% запросов приходится на эстетичный внешний вид здания. Архитектурный облик должен быть более привлекательным, отражая в себе современные тренды. В первую очередь здесь актуальны уникальные фасады и архитектурные элементы, которые показывают статус объекта. Также данная аудитория ожидает более высокий уровень отделки с использованием качественных и долговечных материалов, продуманное благоустройство с ландшафтным дизайном.

В сегментах «бизнес» и выше покупатели ожидают высокий уровень сервиса – для 80% клиентов важным аспектом является отождествление себя с проектом. Статусность комплекса и уют – это то, что сегодня покупают.

Архитектурные стили современных жилых проектов

Сегодня девелоперы используют различные архитектурные стили, что позволяет покупателям подбирать проекты под любые запросы. Самые часто встречающиеся из них – хай-тек (17%), классический или неоклассический (15%), современный минимализм (13%), эко-тек (12%), лофт (9%). В ТОП-3 предпочтений покупателей на сегодняшний день входят классический стиль, эко-тек и лофт – 40%, 30% и 25% запросов соответственно.

Архитектура фасадов, лоджий и балконов

Покупатели в 75% случаев обращают внимание на внешний вид и материалы фасадов. Кроме того, у клиентов есть устоявшееся мнение, что фасады, выполненные из кирпича, дороже и долговечнее, чем декоративная штукатурка. Эксперты также отмечают, что они не только обладают эстетичным внешним видом, но и не изнашиваются со временем, оставаясь визуально привлекательными на протяжении более 100 лет.

Кроме того, наличие открытых террас делает здание более привлекательным – за счет многоярусности даже самый обычный фасад выглядит иначе, становясь более уникальным.

Форма балконов и лоджий также важна для формирования целостной картины жилого комплекса. Многие девелоперы намеренно интегрируют их таким образом, чтобы они не выделялись, и внешний облик здания казался более гармоничным. Сегодня покупатель обращает внимание и на окна, отдавая предпочтение панорамным (45% запросов) либо увеличенным – на уровне 30-70 см от пола (30% запросов). Широкие окна зачастую ассоциируются с современным дизайном, также они обеспечивают лучшее освещение. В связи с этим застройщики устанавливают широкие панорамные окна на первых этажах зданий, отданных под коммерческие помещения.

Роль входных групп в формировании восприятия проекта

Сегодня проектирование таких пространств требует не только функциональности, но и эстетической завершенности. Исследования показывают, что более 40% клиентов в бизнес-классе обращают внимание на дизайн лобби и распределение функциональных зон, придавая особое значение таким деталям, как материалы отделки, цветовые решения и освещение. Важным аспектом является также гармония дизайна лобби с общей архитектурной концепцией комплекса. Более 30% покупателей отмечают, что несоответствие стиля может испортить общее впечатление о жилом пространстве. Для достижения симбиоза между внутренним и внешним оформлением необходимо учитывать архитектурные линии, тектонику фасадов и ландшафтный дизайн. Подобный интегрированный подход не только подчеркнет индивидуальность проекта, но и создаст уникальную идентичность для жителей, где каждый элемент пространства продуман до мелочей.

В условиях перенасыщенности рынка жилой недвижимости покупатели готовы приобретать квартиры в более дорогих жилых комплексах с эксклюзивной архитектурой. Визуально привлекательный проект отличается высокой стоимостью уже на этапе старта продаж, далее его цена только возрастает. Поэтому сегодня такие объекты являются удачным инвестиционным вложением – спрос на аренду квартир в них постоянно увеличивается.

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