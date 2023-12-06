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Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка

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5 декабря по инициативе Агентства развития туризма архитекторы Центра градостроительного развития Рязанской области совместно со студентами РГУ имени С. А. Есенина и горожанами обсудили идеи ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка середины XIX века.

Сейчас тюремный замок находится в собственности Татьяны Алимовой, историка и краеведа, основателя проекта «Дом с характером». Это старинный деревянный особняк, принадлежавший Марии Поповой — известной предпринимательнице и благотворительнице Елатьмы начала XX века. Сейчас в доме завершены работы по восстановлению фасада и завершается внутренняя отделка. В скором времени в Доме с характером откроется историко-культурный центр с экспозицией, музыкальной гостиной, помещениями для мастер-классов.

Елатомский тюремный замок сегодня пребывает в аварийном состоянии, на восстановление потребуется много времени и ресурсов, но главное, чего ему не хватает — идеи для проекта, который мог бы стать драйвером восстановления и развития. Для этой задачи Агентство развития туризма пригласило опытных преподавателей РГУ и студентов гуманитарных специальностей, архитекторов и антрополога, местных активных жителей: активистов Том Сойер Феста, творческого пространства «Воздух», представителей Елатомского краеведческого музея.

— Проделана большая работа, но пока это только маленький шаг большого пути развития проекта, который ещё предстоит проделать Татьяне Дмитриевне и её команде. Мы были рады помочь идеями и с удовольствие будем рассказывать о дальнейшей судьбе Елатомского тюремного замка, — сообщает Центр градостроительного развития.

Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка
Фото их группы Центра градостроительного развития Рязанской области

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