Архитекторы поделились идеями ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка

5 декабря по инициативе Агентства развития туризма архитекторы Центра градостроительного развития Рязанской области совместно со студентами РГУ имени С. А. Есенина и горожанами обсудили идеи ревитализации комплекса Елатомского тюремного замка середины XIX века.

Сейчас тюремный замок находится в собственности Татьяны Алимовой, историка и краеведа, основателя проекта «Дом с характером». Это старинный деревянный особняк, принадлежавший Марии Поповой — известной предпринимательнице и благотворительнице Елатьмы начала XX века. Сейчас в доме завершены работы по восстановлению фасада и завершается внутренняя отделка. В скором времени в Доме с характером откроется историко-культурный центр с экспозицией, музыкальной гостиной, помещениями для мастер-классов.

Елатомский тюремный замок сегодня пребывает в аварийном состоянии, на восстановление потребуется много времени и ресурсов, но главное, чего ему не хватает — идеи для проекта, который мог бы стать драйвером восстановления и развития. Для этой задачи Агентство развития туризма пригласило опытных преподавателей РГУ и студентов гуманитарных специальностей, архитекторов и антрополога, местных активных жителей: активистов Том Сойер Феста, творческого пространства «Воздух», представителей Елатомского краеведческого музея.

— Проделана большая работа, но пока это только маленький шаг большого пути развития проекта, который ещё предстоит проделать Татьяне Дмитриевне и её команде. Мы были рады помочь идеями и с удовольствие будем рассказывать о дальнейшей судьбе Елатомского тюремного замка, — сообщает Центр градостроительного развития.

Фото их группы Центра градостроительного развития Рязанской области