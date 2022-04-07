Архитекторы готовят предложения по благоустройству площадки у памятка Евпатию Коловрату

Архитекторы Рязани готовят предложения по благоустройству площадки между Лыбедским бульваром и улицей Почтовой, рядом с памятником Евпатию Коловрату. Об этом они сообщили ВКонтакте.

- Реклама -

Специалисты отмечают: памятник востребован у желающих сфотографироваться туристов, но хороших ракурсов мало. Половина не продумана — в кадр попадают скамейки, памятник закрывают деревья.

Подход для пешеходов, по мнению архитекторов, неудобен. В результате там не так часто можно встретить людей.

Эксперты уверены — потенциал у этого места велик. Сейчас они работают над будущим проектом.