Архангельский депутат предложил водителям одновременно затормозить в знак протеста

Депутат Архангельской городской думы Иван Воронцов предложил водителям одновременно остановиться на проезжей части и просигналить, пишет 29.RU.

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По мнению парламентария, так горожане смогут выразить свой протест Западу.

«В знак протеста политике этого обезумевшего коллективного Запада, который, по сути, развязывает своими действиями третью мировую войну и организовывает в отношении нас с вами экономическую блокаду, давайте уже решительно скажем: «ОСТАНОВИСЬ!» – написал Воронцов.

Депутат объяснил, что останавливаться можно и на безопасных территориях города. При этом он согласился, что такая акция может привести к ДТП. При этом он посоветовал автомобилистам включить аварийку и припарковаться.