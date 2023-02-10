Жительница поселка Октябрьский Устьянского района рассказала порталу 29.RU, как готовятся встречать президента Владимира Путина.

По ее словам, в населенном пункте активно «наводят красоту», вывозят снег, который обычно просто собирают в кучи на обочине. Над поселком стали часто летать вертолеты.

«Обычно этого не замечаешь, а последние пару дней весь поселок на ушах», — собеседница издания.

Другая сельчанка заметила, что в Октябрьском «понаставили необычно много гаишников». Еще один житель поселка ожидает помощи властей на фоне ухудшения ситуации в лесной отрасли из-за санкций.

Глава государства посетит Устьянский лесопромышленный комплекс и проведет совещание по развитию отрасли.