Арестович*: Украину после СВО могут разделить на три части

После завершения СВО Украину могут разделить на три части, предположил бывший советник офиса президента Алексей Арестович* в телеграм-канале.
По его словам, государства в границах 1991 года уже нет.
Автор публикации пояснил, что речь идет о трех частях.
Арестович* также упомянул Западную Украину, куда смогут уехать радикалы, и нейтральную Украину, состоящую из центральных областей и проводящую согласованную политику.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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