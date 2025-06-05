Арестович*: Украину после СВО могут разделить на три части

После завершения СВО Украину могут разделить на три части, предположил бывший советник офиса президента Алексей Арестович* в телеграм-канале.

По его словам, государства в границах 1991 года уже нет.

«Будет какая-то другая Украина. Может их будет несколько», — отметил Арестович*.

Автор публикации пояснил, что речь идет о трех частях.

«Восточные, северо-восточные и южные области Украины, куда Российская империя существенно вкладывалась, Россия, вероятно, намеревается забрать под свой полный контроль», — написал он.

Арестович* также упомянул Западную Украину, куда смогут уехать радикалы, и нейтральную Украину, состоящую из центральных областей и проводящую согласованную политику.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.