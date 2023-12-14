Арестович* сравнил Украину и Россию, посмотрев эфир с Путиным

Украинский политический деятель Алексей Арестович* опубликовал пост в телеграм-канале, в котором сравнил ситуацию на Украине и в России.
« — Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне.
Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли.
Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками.
На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян.
Мы все больше погружаемся в «…не смотри наверх».
Как вы думаете — у кого преимущество:
— у нас, или у них?..»
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.