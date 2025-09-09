Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился, что по зданию правительства Украины в Киеве ударили ракетой «Искандер», его слова привело издание «Страна.ua».

По его мнению, Россия не стала бить по объекту, который не выполняет военные функции, а лишь работает «ксероксом» для решений властей.

«При всем уважении к зданию кабмина, которое строили в конце 30-х, и метровым стенам, «Искандер», даже не разорвавшийся, развалил бы побольше», — пояснил Арестович*.

Он назвал случившееся «декорацией», которую показали западным партнерам Украины и населению.

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября. Вскоре появилась версия о падении на него «Искандера», не имевшая под собой оснований.

Минобороны России опровергло причастность к пожару, подчеркнув, что армия нанесла удары по исключительно по предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в украинской столице.

